Стали известны сроки подачи иска к организаторам боя Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что судебный иск к организаторам боя россиянина Максима Дадашева будет подан после его похорон.

Спортсмен скончался 24 июля от травм, полученных в поединке против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

«Иск еще не подавали, нам нужен ответ комиссии, документы, чтобы сформировать иск. Мы это будем делать совместно с супругой, и думаю, что этот процесс начнется уже после похорон», — цитирует Кремлева РИА «Новости».

Ранее сообщалось о проблеме с отправкой тела Дадашева в Россию.