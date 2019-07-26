Жорин предоставил доказательства запрета Тарасову на выезд из РФ

Адвокат бывшей супруги экс-игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны Сергей Жорин прокомментировал высказывание футболиста о том, что не скрывается от выплаты алиментов, передает «СЭ».

Об этом бывший «железнодорожник» рассказал в инстаграме. Видеообращение он подписал словами: «Доверяйте первым лицам, а не клоунам».

«Наверное, эта новость неприятна для Дмитрия. Да, запрет на выезд из РФ, арест счетов и машины, взыскание долга, исполнительного сбора — все это очень неприятно. Однако клон в этой ситуации точно не те, кто вынес приговор, и не те, кто распространил информацию об этом», — свои слова Жорин подкрепил доказательством в виде официального постановления приставов, в котором сообщается, что Тарасову ограничен выезд за рубеж на шесть месяцев, начиная с 23 июля 2019 года.

Правозащитник также добавил, что согласен встретиться с футболистом в том случае, если эта встреча не является угрозой насилия.

«Такие истории не заканчиваются для футболистов хорошо. Но я всегда готов встретиться и все обсудить, чтобы урегулировать это дело», — заявил адвокат.

Ранее Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов.