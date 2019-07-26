Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Россию представил тульский «Арсенал», который в домашнем матче проиграл азербайджанскому «Нефтчи» со счетом 0:1. А вот португальская «Витория» на выезде обыграла люксембургский «Женесс» — 1:0.

Таким образом, отрыв Португалии от России составил два балла.

Позиция, которую сейчас занимает Россия в рейтинге, позволит стране в следующем сезоне заявить шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.

Ранее Андрей Аршавин подвел итоги матча «Арсенал» — «Нефтчи».