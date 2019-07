Видео вооруженного нападения на футболистов «Арсенала» появилось в Сети

Видеозапись нападения на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца появилось в Сети, передает Daily Mail.

На кадрах видно, как неизвестный в мотоциклетном шлеме с ножом пытается атаковать боснийского игрока, после чего Колашинац сам попытался ввязаться в драку с нападавшим.

Инцидент произошел на севере Лондона. После того, как Озил позвал на помощь сотрудников близлежащего ресторана, нападение удалось отбить. Отмечается, что оба футболиста не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Озила и Колошинаца напали вооруженные ножами люди на скутерах.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: "We have been in contact with both players and they are fine."pic.twitter.com/38Y2l4FJro