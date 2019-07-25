Госдепартамент США высказался об отказе в выдаче визы для Кузнецовой
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Госдепартамент США отказался объяснять ситуацию с выдачей визы российской теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщает РИА «Новости».
Спортсменке пришлось отказаться от участия в турнире в Вашингтоне. Она является его действующей победительницей.
«Данные о визах конфиденциальны по законам США, поэтому мы не можем обсуждать детали конкретных случаев с визами», — заявил представитель госдепа.
В ведомстве отметили, что решение по выдаче виз принимают сотрудники консульства.
«Решения по всем заявлениям на визу принимаются в индивидуальном порядке», — сказали в госдепартаменте.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу проблемы Кузнецовой.