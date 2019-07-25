Госдепартамент США высказался об отказе в выдаче визы для Кузнецовой

Госдепартамент США отказался объяснять ситуацию с выдачей визы российской теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщает РИА «Новости».

Спортсменке пришлось отказаться от участия в турнире в Вашингтоне. Она является его действующей победительницей.

«Данные о визах конфиденциальны по законам США, поэтому мы не можем обсуждать детали конкретных случаев с визами», — заявил представитель госдепа.

В ведомстве отметили, что решение по выдаче виз принимают сотрудники консульства.

«Решения по всем заявлениям на визу принимаются в индивидуальном порядке», — сказали в госдепартаменте.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу проблемы Кузнецовой.