Легенда UFC готов возобновить карьеру ради боя с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что готов возобновить карьеру ради поединка против обладателя титула в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

«Если я захочу провести важнейший бой в карьере и оставить наследие, то Хабиб на данный момент именно тот человек, которого я должен победить. Для меня сейчас он является лучшим бойцом в мире. Он не потерпел ни одного поражения и не показывал своих слабых мест», — цитирует Сен-Пьера MMA Fighting.

Канадец отметил, что бой против Нурмагомедова интересен ему, так как россиянин еще никому не проигрывал в профессиональной карьере.

Сен-Пьер считает, что превосходит россиянина в контроле дистанции и проходах в ноги.

Ранее сообщалось, что отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов продолжает настаивать на бое с легендой ММА.