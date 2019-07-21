Карпин высказался об инциденте после матча «Ростов» — «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об инциденте, который произошел после матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:2), передает «Спорт-Экспресс».

Болельщики московской команды около часа не могли покинуть стадион после матча. Также сообщалось, что представители ОМОНа избили фанатов «Спартака».

«Не знаю деталей того, что происходило, хотя слышал и читал о каком-то конфликте. Все это не красит наш футбол, с подобным надо бороться, чтобы не случалось рецидивов», — заявил Карпин.

Ранее экс-тренер «Ростова» заявил, что фанаты «Спартака» применяли взрывпакеты.