«Ростов» потребовал отстранения арбитра матча со «Спартаком»

«Ростов» обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову в связи с судейскими ошибками на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Информация об этом появилась на официальном сайте донской команды.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В «Ростове» уверены, главный арбитр встречи Кирилл Левников допустил несколько серьезных ошибок, и просят разобраться в этом.

«Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просит Вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров», — сказано в заявлении клуба.

Отдельно в сообщении сказано, что Левников несколько раз не назначил пенальти в ворота московской команды.

Ранее сообщалось, что член Госдумы потребует объясниться организаторов матча «Спартак» — «Ростов».