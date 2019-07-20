Получивший отек мозга Дадашев перенес трепанацию черепа

Российский боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа, сообщает РИА «Новости».

Как утверждает журналист ESPN Стив Ким в твиттере, операция прошла успешно. Он также отметил, что врачи не дают никаких прогнозов.

В результате хирургического вмешательства у Дадашева была удалена часть черепа.

«Я вернулся из больницы, Дадашев успешно перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. У него удалена часть черепа, чтобы снять отек. В данный момент боксер восстанавливается после такого вмешательства. Долгосрочных прогнозов пока не дают», — написал Ким.

Госпитализация потребовалась россиянину после боксерского поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в американском городе Оксон Хилл.

Перед финальным раундом команда Дадашева потребовала остановки боя. Сходя с ринга, боксер упал в поттрибунное помещение. Его срочно отвезли в больницу. По дороге туда спортсмен потерял сознание. Врачи диагностировали у россиянина отек мозга.

Ранее секундант получившего отек мозга Дадашева рассказал подробности боя.