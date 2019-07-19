Джанаев рассказал о клевете со стороны руководства «Спартака»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, как в «Спартаке» его обвинили в нечестной игре после грубых ошибок в матчах с «Крыльями Советов» и ЦСКА, передает »Спорт-Экспресс».

Он поделился, что после этого Валерий Карпин, который тогда тренировал «Спартак», запретил ему играть в основе. Джанаев продолжал тренировки со «Спартаком-2», однако так и не сыграл ни одного матча за команду.

что с ним происходило в «Спартаке» после того, как его обвинили в нечестной игре. Это случилось, когда голкипер допустил грубые ошибки в матчах с «Крыльями Советов» и ЦСКА.

«Если когда-нибудь увижу Федуна, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе.

Меня оклеветал человек, который имел отношение к руководству «Спартака». Сейчас в клубе его уже нет. В последний раз с ним виделись давно, еще в «Спартаке». Но тогда я не знал, что он про меня наговорил. Если мы встретимся, сначала спрошу, зачем он так поступил. Хотя вряд ли признается. Наверняка будет отпираться, увиливать, мол, ничего такого не произносил», — заявил Джанаев.

Ранее Джанаев рассказал о переходе в «Зенит».