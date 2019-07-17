Стали известны подробности жизни Кокорина и Мамаева в колонии

Стали известны подробности жизни нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в исправительной колонии в Белгородской области, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным источника, подъем в колонии в 6 утра, а отбой — 22.00. В промежуток с 19.00 до 20.00 заключенным позволено заниматься спортом.

Питание в колонии трехразовое. На завтрак выдают кашу, на обед — суп и кашу с кусочками мяса, на ужин — картошку и селедку.

Отмечается, что иногда в рационе появляются каша с молоком и творог.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее начальник колонии Сергей Плясов высказался о видео с играющими в футбол Кокориным и Мамаевым.