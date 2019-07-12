Джокович вышел в финал Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона.
Во встрече 1/2 финала первая ракетка мира одержал победу над представителем Роберто Баутиста-Агутом со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня.
В финале Джокович встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Роджер Федерер (Швейцария).
Ранее сообщалось, что голову теннисиста разбили до крови в матче полуфинала Уимблдона.
Теннис. Уимблдон. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2