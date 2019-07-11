«Спартак» увековечил память о трагедии на футболках игроков

На футболках игроков московского «Спартака» появятся специальные знаки в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Тогда в конце матча Кубка УЕФА между красно-белыми и голландским «Харлемом» произошла давка, в результате которой погибли десятки болельщиков московского клуба. Встреча проходила на стадионе «Лужники».

«Клуб помнит о том страшном дне. У памятника около «Лужников» всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год фанаты проводят турниры памяти. Мы решили увековечить ее на форме клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

В предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда встретится с «Сочи» в рамказ первого тура. Матч пройдет на домашнем поле красно-белых 13 июля.

Ранее экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров описал бывший клуб тремя словами.