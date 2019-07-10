Тарасов: «Локомотив» отказался оплатить мне операцию

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал прекращение сотрудничества с московским клубом, передает «Чемпионат.com».

После сезона-2018/2019 «железнодорожники» не стали продлять соглашение с игроком.

«Мне вопрос в лоб задали: «А кто тебе операцию будет оплачивать?» И тут я думал, что провалюсь. У меня давление то ли поднялось, то ли упало. Я был в шоке, ответил, что клуб будет оплачивать операцию. Мне сказали: «С какой стати?» Я ответил, что мы разговаривали две недели назад про реабилитацию. У вас контракт с этой клиникой. Я сделал эту операцию в период своего действующего контракта. Цена операции — €10 тыс», — цитирует Тарасова канал T-killah в YouTube.

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