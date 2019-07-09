Курникова поставила точку в отношениях с Иглесиасом

Бывшая первая ракетка мира Анна Курникова объяснила, почему так и не расписалась с популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом, передает The Sun.

Пара живет вместе почти 20 лет. Россиянка родила от артиста двух детей.

«Если честно, для нас не имеет значения — женаты мы или нет. Мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях», — заявила теннисистка.

Певец также отметил, что свадьба не изменит отношение пары друг к другу.

«Я ведь из разведенной семьи. Так что свидетельство о браке для меня — всего лишь клочок бумаги!» — сказал Иглесиас.

На счету Курниковой две победы в Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. Также она является самой молодой участницей Олимпиады в истории России. На момент Игр 1996 года россиянке было 15 лет и 47 дней.

Ранее сообщалось, что 38-летняя экс-теннисистка раскрыла секрет похудения после родов .