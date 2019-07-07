Месси прокомментировал стычку с Меделем и свое удаление

Лмдер сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче за бронзовые медали Кубка Америки против Чили (2:1) рассказал о полученной в первом тайме красной карточке.

Форвард был удален на 37-й минуте за потасовку с полузащитником чилийской команды Гари Меделем.

«Удаление? Желтых карточек для каждого было бы достаточно. Важно, что команда хорошо завершила турнир. Думаю, тот эпизод судье все же стоило пересмотреть повнимательнее. Получается, VAR тут не помог. Да, я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен.

Мы завершили турнир и покидаем его с высоко поднятыми головами. Я горд командой, которая отдала все силы. Надеюсь, что наше достижение оценят по заслугам. Этот состав нашей сборной показал характер и завершил турнир на положительной ноте. Скалони? Он вырос вместе со всей остальной командой. Под конец турнира мы нашли нужные сочетание и хороший ритм игры», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что видео потасовки Месси опубликовано в Сети.