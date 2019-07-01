Родственник игрока «Спартака» сбил ребенка в Подмосковье

Родной брат жены полузащитника «Спартака» Фернандо Матеус Риворедо 18 июня сбил семилетнего ребенка.

Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент случился в Подмосковье,.

«Происшествие произошло вечером около семи часов. Гражданин Бразилии 1992 года рождения ехал на арендованном внедорожнике Nissan X-trail. В коттеджном поселке «Резиденция Рублево» водитель наехал на ребенка, который двигался на самокате. У ребенка перелом, он госпитализирован в больницу», — заявил источник в правоохранительных органах.

27-летний мужчина работает спортивным журналистом. В тот день он ехал снимать тренировку «Спартака» для своего блога.

В момент ДТП Риворедо был трезв.

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