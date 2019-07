Панарин подписал контракт с новым клубом НХЛ

Российский форвард Артемий Панарин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации Sportsnet, спортсмен заключил соглашение, рассчитанное на семь лет. За это время игрок получит $81,5 млн.

Предыдущим клубом Панарина был «Коламбус Блю Джекетс». В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 79 матчах, в которых набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф он сыграл в десяти встречах и набрал 11 (5+6) баллов.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» готов предложить Панарину контракт на $12,5 млн.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL