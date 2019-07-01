Мамаев: жалко расставаться с сокамерниками

Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, осужденный по делу о двух драках в центре Москвы, поделился информацией о своем эмоциональном самочувствии, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, футболист сильно скучает по семье и родным. Также он заявил, что ему жаль расставаться с сокамерниками.

«У меня сумка уже собрана, так что я могу в любой момент с вещами и на выход. Хотя мне, конечно же, хотелось бы выйти по условно-досрочному. Хочется пораньше домой вернуться, так как соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — заявил полузащитник.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу о драках с участием игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также игрока «Краснодара».

Братья Кокорины были осуждены на полтора года в колонии общего режима, в то время как Мамаев — на год и пять месяцев.

Ранее форвард сине-бело-голубых рассказал о жизни за решеткой.