Стал известен новый капитан «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном клуба, сообщает A Bola.

По информации издания, такое решение принял главный тренер клуба Хосеп Гвардиола.

Бывший капитан команды Венсан Компани покинул «Манчестер Сити» после завершения сезона и перешел в бельгийский «Андерлехт».

Сильва выступает за английскую команду с 2010 года. В составе команды он четырежды чемпион Англии и обладатель Кубка английской лиги, а также дважды — Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, что Сильва покинет «Манчестер Сити» после сезона-2019/20.