Бузова сделала выбор между Месси и Роналдо

Известная российская певица Ольга Бузова назвала своего фаворита в мировом футболе, сообщает Sport24.ruъ.

Издание предложило артистке выбрать между двумя звездными игроками — капитаном и форвардом сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим туринского «Ювентуса» и сборной Португалии» Криштиану Роналду.

«Для меня выбор очевиден — только Месси. К том же, если мы вспомним, как начиналась его карьера, как «Барса» забрала его из Аргентины из-за проблем со здоровьем — это все заслуживает колоссального уважения. Мне кажется, что такие футболисты как Месси рождаются раз в 1000 лет», —заявила Бузова.

Певица сотрудничает с одним из спонсоров каталонской команды. Ожидается, что в ближайшее время российская артистка попробует прожить 48 часов как профессиональный игрок команды сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что болеющая за «Барселону» Бузова высказалась о снимке в форме мадридского «Реала».