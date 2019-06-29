Адвокат Мамаева: если футболисты уйдут на этап вместе — сломают систему

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов высказался насчет решения отправить в одну колонию его клиента и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, сообщает Sports.ru.

По мнению правозащитника, если футболисты вместе отправятся в место отбывания наказания, они изменят устоявшуюся в российском суде систему.

«Это решение абсолютно правильное, разумное и целесообразное. Вообще, в практике совместное отбытие наказания фигурантами одного дела не предусмотрено. Однако наш случай сильно отличается от привычных норм. Так что, если они действительно уйдут на этап вместе, это сломает устоявшуюся систему. Безусловно, законом такие действия не запрещены, однако это очень редко происходит. Но, как ни крути, вся история от начала и до сегодняшнего дня – полный прецедент», – заявил Бушманов.

8 мая Пресненским судом Москвы спортсменов приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима за участие в двух драках в центре столицы. Кокорину и его брату Кириллу назначили срок в полтора года, тогда как Мамаеву придется провести в тюрьме год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО.