Теннисистка из США стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в основную сетку турнира Уимблдон, сообщает Sport24.

В финале квалификационного раунда американская спортсменка обыграла представительницу Бельгии со счетом Гретье Миннен 6:1, 6:1.

На момент выхода в основную сетку турнира Гауфф было 15 лет 122 дня, что позволило ей стать самой молодой участницей в истории Уимблдона. Также она — самая молодая участница турнира с 2009 года, когда в основной сетке играла 15-летняя Лора Робсон.

Поединки основной серии Уимблдона состоятся с 1 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Калинская смогла выйти в основную сетку Уимблдона.