Теннисистка с генетическим заболеванием получила приглашение на Уимблдон

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Британская теннисистка Франческа Джонс с генетическим заболеванием получила приглашение выступить на Уимблдоне. Об этом сообщает Sky.

Девушка страдает необычной болезнью — эктодактильной эктодермальной дисплазией (ЕЕС). Она влияет на то, как спортсменка держит в руках ракетку, а также на способность удерживать равновесие.

В связи с этой болезнью, на руках девушки по четыре пальца, а на ногах — три и пять. Также у нее присутствует расщелина неба.

Однако такой диагноз не мешает девушке добиваться хороших результатов. Джонс вошла в топ-25 молодых теннисистов Великобритании.

Ранее сообщалось, что самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников оценил заслуги австралийки Эшли Барти.