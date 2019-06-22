Россияне Каримова и Каменский взяли золото на Евроиграх в стрельбе из винтовки

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Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте на Европейских играх в Минске, передает ТАСС.

В финале они обыграли соотечественников Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12.

Бронзу взяли чешские спортсмены Анета Брабцова и Филип Непейхал, обыгравшие норвежцев Джанетт Хегг Дюстад и Хенрика Ларсена (17:11).

Вторые Евроигры проходят в Минске с 21 по 30 июня. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Ранее сообщалось, что белорусские акробатки победили на Европейских играх.