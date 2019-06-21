В КХЛ жестко ответили оскорбившему Россию американцу

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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» прокомментировал заявления бывшего игрока команды американца Ти Джея Гальярди, назвавшего Нефтехимик дырой, передает «Советский спорт».

Гальярди выступал в КХЛ с 2016 по 2018 год за «Медвешчак», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». Он также заявил, что чувствовал себя зомби.

«Честно говоря, байки мистера Гальярди очень рассмешили. Похоже, что завязав с хоккеем, Ти Джей решил переквалифицироваться в стенд-ап комика, но пока выходит так себе. Ведь в подкасте мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает все. Не дорабатываете, мистер Гальярди, маловато клише в вашем монологе», — говорится в заявлении клуба во ВКонтакте.

Ранее американский экс-игрок «Нефтехимика» поделился воспоминаниями о проведенном в России времени.