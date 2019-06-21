Брат Хабиба Нурмагомедова не будет выступать на UFC 242

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Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов не будет выходить в октагон в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

Боец смешанного стиля (ММА) перенес операцию на руке, после того как был травмирован. У Нурмагомедова частичный разрыв связок.

Брат чемпиона UFC выступал в Профессиональной бойцовской лиге (PFL). На его счету 15 побед и два поражения.

«Абубакар Нурмагомедов не выступит в Абу-Даби, он восстанавливается после травмы. Поединки с его участием пройдут на более поздних турнирах», — сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Абубакар Нурмагомедов был дисквалифицирован за участие в драке после победного боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Позже Атлетическая комиссия штата Невада сократила срок отстранения. Таким образом, у брата чемпиона UFC появилась возможность выступить на турнире в Абу-Даби в сентябре этого года.

Ранее стало известно место проведения супербоя UFC.