Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва
Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает «Советский спорт».
Шарапова получила wild card на участие в турнире Mallorca Open. Он состоится в Испании. Начнется 17 июня.
По информации с официального сайта WTA, в первом круге российская спортсменка сыграет с представительницей Викторией Кужмовой.
Стоит отметить, что Шарапова не играла с конца января 2019 года, когда на турнире в Санкт-Петербурге повредила плечо.
Ранее сообщалось, что Кудерметова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосхе.