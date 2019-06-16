17-летний биатлонист из России погиб на сборах в Крыму

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Российский биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России, погиб на сборах в Крыму, передает «Советский спорт».

15 июня 17-летний спортсмен отошел от туристической группы и не вернулся. Начались поиски пропавшего атлета.

Как информирует Крымского информационное агентство, спортсмен позже был обнаружен мертвым.

Причины гибели Хасанкаева пока неизвестны.

Ранее полузащитник «Реала» Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами ограблений.