17-летний биатлонист из России погиб на сборах в Крыму
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России, погиб на сборах в Крыму, передает «Советский спорт».
15 июня 17-летний спортсмен отошел от туристической группы и не вернулся. Начались поиски пропавшего атлета.
Как информирует Крымского информационное агентство, спортсмен позже был обнаружен мертвым.
Причины гибели Хасанкаева пока неизвестны.
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