Медведев вылетел с турнира в Штутгарте во втором круге

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Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от Люки Пуя из Франции в матче второго круга турнира ATP MercedesCup в Штутгарте, сообщает «Советский спорт».

Россиянин уступил со счетом 1:2 (6:7 (6:8), 6:4, 2:6). Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.

сыграет с Яном-Леннардом Штруффом из Германии, который выбил из борьбы Миомира Кецмановича из Сербии (6:2, 6:2).

Штуттгарт. Мужчины. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Люка Пуй (Франция) — 1:2 (6:7 (6:8), 6:4, 2:6)

Ранее Даниил Медведв вылетел в первом круге «Ролан Гаррос».