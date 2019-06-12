Медведев вылетел с турнира в Штутгарте во втором круге
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от Люки Пуя из Франции в матче второго круга турнира ATP MercedesCup в Штутгарте, сообщает «Советский спорт».
Россиянин уступил со счетом 1:2 (6:7 (6:8), 6:4, 2:6). Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.
сыграет с Яном-Леннардом Штруффом из Германии, который выбил из борьбы Миомира Кецмановича из Сербии (6:2, 6:2).
Штуттгарт. Мужчины. Второй круг
Даниил Медведев (Россия) — Люка Пуй (Франция) — 1:2 (6:7 (6:8), 6:4, 2:6)