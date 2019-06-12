Черчесов объяснил, почему не выпустил лучшего бомбардира РПЛ в матче с Кипром

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему оставил нападающего Федора Чалова в запасе в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.

«Алексей Ионов забил мяч, Чалов сидел на скамейке заслуженно. Мы видим, кто как себя проявляет, поэтому Смолов вышел с Сан-Марино. А с Казахстаном Чалов выглядел предпочтительнее.

Мы рады, что он в нашей команде, обживается. После Сан-Марино мы поговорили и поняли друг друга — все идет своим чередом», — цитирует Черчесова Sport24.

По итогам чемпионата России Чалов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 мячей.

Встреча между сборными России и Кипра, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итоги матча с командой Кипра.