Смолов отреагировал на задержание Голунова

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов отреагировал на задержание журналиста Ивана Голунова, передает «Советский спорт».

«Не fair play», — написал Смолов в инстаграме, опубликовав в сториз фотографию Голунова в суде.

Голунов является корреспондентом интернет-издания «Медуза», которого 6 июня задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что возле автобуса сборной России по футболу провели одиночный пикет в поддержку Голунова.