Смолов отреагировал на задержание Голунова
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов отреагировал на задержание журналиста Ивана Голунова, передает «Советский спорт».
«Не fair play», — написал Смолов в инстаграме, опубликовав в сториз фотографию Голунова в суде.
Голунов является корреспондентом интернет-издания «Медуза», которого 6 июня задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств.
Ранее сообщалось, что возле автобуса сборной России по футболу провели одиночный пикет в поддержку Голунова.