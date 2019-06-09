Хэмилтон занял первое место седьмого этапа «Формулы-1»

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В гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады выиграл английский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сообщает «Советский спорт».

Несмотря на то, что первым черту пересек гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, он занял второе место. Немцу было добавлено пять секунд штрафа.

Пилота оштрафовали из-за опасного маневра на 48-м круге, когда он допустил ошибку, срезав поворот. Во время возвращения на трассу Феттель сохранил лидерство, однако создал опасную ситуацию, чуть не врезавшись в Хэмилтона, который шел позади.

Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял десятую строчку турнирной таблицы.

Для «Мерседеса» эта победа стала седьмой в этом сезоне. Немецкая команда смогла продлить свою победную серию.

Следующий этап турнира пройдет 21-23 июня во Франции.

Ранее сообщалось, что Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым.