Федерация фигурного катания России не помогла Медведевой после угроз в ее адрес

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал письмо с угрозой в адрес двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. По его словам, российская фигуристка на данный момент с жалобой в федерацию не обращалась.

«У меня нет информации о том, что кто-то угрожал Медведевой. С Медведевой я разговаривал вчера, она ко мне не обратилась по этому вопросу», — цитирует Когана РИА «Новости».

Ранее стало известно, что во время выступления Медведевой в ледовом шоу в Японии один из фанатов прислал ей письмо с требованием «отравиться назад в Россию» и покинуть клуб в Торонто, где занимается спортсменка под руководством Брайана Орсера.