СМИ: Азар возьмет в «Реале» номер Роналду

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал». Отмечается, что в официальном магазине «сливочных» в аэропорту Барселоны уже начали продавать игровые майки с фамилией бельгийца. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Real Madrid Info, Азар возьмет седьмой игровой номер, под которым ранее выступал португальский форвард Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в туринский «Ювентус». В «Челси» бельгийский вингер играл под десятым номером.

Ранее сообщалось, что «Реал» практически согласовал с лондонским клубом трансфер Азара. Отмечается, что руководство «синих» требует от мадридского клуба выплаты отступных в размере €100 млн.

В прошедшем сезоне Азар, перешедший в «Челси» в июне 2012 года, провел 51 матч во всех турнирах, забив 19 мячей и сделав 16 результативных передач. Вместе с «синими» он дважды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги, а также дважды становился победителем Лиги Европы.

Official store of Real Madrid at the Barcelona El Prat Airport

[via @aleixgraces] pic.twitter.com/5BnIlTR3d7