Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

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Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает «Советский спорт».

Как сообщает Boxing Scene, спортсмен был объявлен «чемпионом в отпуске», так как долгий период не проводил защиту титула. Однако 32-летний украинец будет иметь право приоритетного боя за возвращение титула.

Стоит отметить, что дебют Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такамы сорвался из-за травмы.

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