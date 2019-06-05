Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает «Советский спорт».
Как сообщает Boxing Scene, спортсмен был объявлен «чемпионом в отпуске», так как долгий период не проводил защиту титула. Однако 32-летний украинец будет иметь право приоритетного боя за возвращение титула.
Стоит отметить, что дебют Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такамы сорвался из-за травмы.
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