Навка рассказала про мечту о сыне

Бывшая фигуристка Татьяна Навка приятно удивила своих подписчиков, передает «Советский спорт».

Олимпийская чемпионка — 2006 призналась, что мечтает о пополнении в семье.

«Знаете, мне очень нравится выражение: «Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!» Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! P. s. Говорят: «Сын — это вечная любовь женщины!» Поэтому, мечтаю еще и о сыне!» — подписала пост в инстаграме Навка.

Стоит отметить, что у Татьяны уже есть две дочери.

Ранее сообщалось, что жену Мамаева проверят на наркотики.