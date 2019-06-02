Туктамышева занялась футболом

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила размяться перед выступлением необычным способом, передает «Советский спорт».

В Инстаграме агента фигуристки Ари Закаряна появилось видео того, как спортсменка играет в футбол в коридоре ледовой арены в Японии.

В настоящее время девушке вместе с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Евгением Плющенко и другими известными фигуристами выступает на ледовом шоу Fantasy on Ice в Сенадае.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнила песню Леди Гаги вместе с американским фигуристом.

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Worming up in Sendai

Публикация от Ari Zakarian (@arizakarian)