Туктамышева занялась футболом
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила размяться перед выступлением необычным способом, передает «Советский спорт».
В Инстаграме агента фигуристки Ари Закаряна появилось видео того, как спортсменка играет в футбол в коридоре ледовой арены в Японии.
В настоящее время девушке вместе с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Евгением Плющенко и другими известными фигуристами выступает на ледовом шоу Fantasy on Ice в Сенадае.
Ранее сообщалось, что Медведева исполнила песню Леди Гаги вместе с американским фигуристом.