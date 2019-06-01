Четверо британцев арестованы перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

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Четверо британцев арестованы перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и лондонским «Тоттенхэмом», который пройдет в Мадриде 1 июня, передает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», фанаты были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция испанской столицы дополнительно выделила 1300 сотрудников для обеспечения безопасности перед встречей.

Встреча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.