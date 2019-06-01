Неймар попросил руководство «ПСЖ» приобрести игрока «Барселоны»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар попросил руководство клуба приобрести партнера по национальной команде Филиппе Коутинью, выступающего за «Барселону», сообщает «Советский спорт».
По информации AS, каталонский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу 26-летнего полузащитника. Отмечается, что «Барселона» планирует получить за футболиста порядка €100 млн.
В завершившемся сезоне Коутинью принял участие в 54 матчах за «Барселону». В его активе 11 забитых мячей и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар обратился к представителям «Барселоны» с предложением.