Жена Плющенко пожаловалась на слежку
Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская объявила о том, что за ее домом следят, передает «Советский спорт».
По словам продюсера, над ее садом был обнаружен летающий дрон.
Супруга олимпийского чемпиона попросила преследователей оставить ее в покое через инстаграм.
«Пожалуйста, не запускайте больше дроны над нашим домом. Вторгаться в личное пространство нашей семьи уже совсем неприлично с вашей стороны!» – написала женщина под постом.
Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом — они будут сбиты.
Несмотря на негативный повод, Рудковская упомянула и о том, какие цветы растут в ее саду.
«Дома энергетика хорошая — позитив, доброта. Цветы не искусственные: пионы желтого цвета, шиповники, черемуха… А еще у нас тут разные виды сирени растут. И водопад мы сделали», – поделилась продюсер.
Завершила свой пост Рудковская приветом супругу. В настоящий момент он находится в Японии, выступает на шоу Fantasy on Ice.
Ранее Плющенко поделился эмоциями от пережитого землетрясения в Японии.
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Доброе утро) Дорогие и уважаемые товарищи журналисты)Не надо больше запускать дроны над местом где мы живём ,и уж тем более вторгаться в наше личное пространство,так как это уже совсем неприлично с Вашей стороны!Не вызывает ,поверьте ,большой радости смотреть на наши владения с высоты птичьего полёта и читать всякую чушь в СМИ о том как мы живём)Все любят подглядывать через замочную скважину ,но всему есть предел и здравый смысл )Развенчиваю мифы сегодня и завтра в сторис ) Смотрите и пишите хотя бы то,что есть на самом деле!) Следующий раз все дроны будут сбиты) В нашей семье все неплохо стреляют! ) Ну и собственно для Вас специально позитивное фото из нашего сада,с уважением ��������