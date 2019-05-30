Жена Плющенко пожаловалась на слежку

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Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская объявила о том, что за ее домом следят, передает «Советский спорт».

По словам продюсера, над ее садом был обнаружен летающий дрон.

Супруга олимпийского чемпиона попросила преследователей оставить ее в покое через инстаграм.

«Пожалуйста, не запускайте больше дроны над нашим домом. Вторгаться в личное пространство нашей семьи уже совсем неприлично с вашей стороны!» – написала женщина под постом.

Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом — они будут сбиты.

Несмотря на негативный повод, Рудковская упомянула и о том, какие цветы растут в ее саду.

«Дома энергетика хорошая — позитив, доброта. Цветы не искусственные: пионы желтого цвета, шиповники, черемуха… А еще у нас тут разные виды сирени растут. И водопад мы сделали», – поделилась продюсер.

Завершила свой пост Рудковская приветом супругу. В настоящий момент он находится в Японии, выступает на шоу Fantasy on Ice.

Ранее Плющенко поделился эмоциями от пережитого землетрясения в Японии.