Медведева выложила видео с Туктамышевой: Женя увела девушку у Лазукина

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в инстаграме видео подготовки к выступлению, передает «Советский спорт».

На записи можно увидеть 19-летнюю фигуристку танцующей с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамушевой.

В настоящее время фигуристки выступают на шоу Fantasy on Ice в Японии.

«Вот так разминаются леди», – подписала Медведева публикацию.

Многие комментаторы обрадовались такой дружбе между фигуристками, но некоторым показалось, что между девушками есть романтические чувства друг к другу.

«Медведева увела девушку у Андрея Лазукина», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Медведева сменила цвет волос.