Медведева выложила видео с Туктамышевой: Женя увела девушку у Лазукина
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в инстаграме видео подготовки к выступлению, передает «Советский спорт».
На записи можно увидеть 19-летнюю фигуристку танцующей с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамушевой.
В настоящее время фигуристки выступают на шоу Fantasy on Ice в Японии.
«Вот так разминаются леди», – подписала Медведева публикацию.
Многие комментаторы обрадовались такой дружбе между фигуристками, но некоторым показалось, что между девушками есть романтические чувства друг к другу.
«Медведева увела девушку у Андрея Лазукина», — пошутил один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что Медведева сменила цвет волос.