В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков «Арсенала» в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает «Советский спорт».
По информации иностранных СМИ, в том числе и The Independent, The Sun и Daily Mail, представители органов правопорядка останавливают болельщиков, на майках которых написана фамилия армянского игрока. Сам Мхитарян в Баку не прилетел.
Однако, стоит отметить, что после проведенных консультаций полицейский отпускает болельщиков.
Мхитарян отказался лететь в Баку из-за конфликта Армении и Азебайджана.
Финал Лиги Европы, где сразятся «Челси» и «Арсенал», состоится 29 мая в 22.00 по московскому времени.
Ранее форвард «Крыльев Советов» оценил решение Мхитаряна.
Arsenal fans wearing Mkhitaryan shirts stopped by Baku cops ahead of Europa League finalhttps://t.co/AVeG60CUAq— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 28 мая 2019 г.