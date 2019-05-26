Нападающий «Лиона» хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно

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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс объявил о том, что форвард клуба Набиль Фекир может покинуть клуб летним трансферным окном, передает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, у руководства французской команды есть договоренность с игроком о том, чтобы отпустить его.

«Мы понимаем, что Набиль может уйти. Большое спасибо ему за всё, что он дал команде. У клуба есть договорённость отпустить его», — заявил президент «Лиона».

В сезоне-2018/19 Фекир сыграл в 29 матчах Лиги 1 в составе команды, забив девять мячей и отдав семь результативных подач.

В матчах Лиги чемпионов нападающий французского клуба забил три мяча и отдал два голевых паса.

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