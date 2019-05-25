Туктамышева и Медведева выступили с совместным номером на шоу в Японии

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Российские чемпионски мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали совместное выступление на шоу Fanatasy on Ice в Японии, передает РИА «Новости».

Также из российских спортсменов в шоу приняли участие чемпионка мира Алина Загитова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а также испанский и японский фигуристы Хавьер Фернандес и Юдзуру Ханю.

Fanatsy on Ice проходят в четырех городах страны восходящего солнца — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме.

Помимо совместных выступлений, три российских фигуристки выступили в одиночных прокатах, продемонстрировав свои новые костюмы.

За прошедший сезон Загитова впервые в своей карьере смогла завоевать титул чемпионки мира, Медведева заработала бронзу.

На командном зачете чемпионата Туктамышева в составе сборной России смогла занять третье место с произвольной программой.

Ранее Медведева представила новую версию скандального розового костюма.