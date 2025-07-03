В Совфеде раскритиковали автоматический перевод пенсий россиян в ПДС

Вероятность автоматического перевода накопительной пенсии россиян из негосударственных пенсионных фондов в программу долгосрочных сбережений невысока, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, такая идея вызывает неоднозначную реакцию и чревата недовольством граждан.

«На сегодняшний день вероятность внедрения автоматического перевода невысока, поскольку требуется серьезное законодательное обсуждение и согласование с участниками рынка. Для молодых людей с небольшими накоплениями переход в ПДС может быть привлекательным, благодаря поддержке государства, а для других — менее выгодным. В целом вопрос автоматического перевода требует тщательного взвешивания всех плюсов и минусов, чтобы не ущемить права граждан и сохранить доверие к пенсионной системе. Идея автоматического перевода пенсионных накоплений из негосударственных пенсионных фондов в программу долгосрочных сбережений вызывает неоднозначную реакцию», — отметила Епифанова.

По ее словам, с одной стороны, ПДС предлагает государственное софинансирование и налоговые льготы, что может увеличить доходность накоплений и сделать их более защищенными. Кроме того, участники программы получают возможность досрочного доступа к средствам в случае серьезных жизненных обстоятельств, а также страхование не только взносов, но и инвестиционного дохода. По мнению сенатора, это повышает финансовую безопасность.

Но, с другой стороны, ПДС отличается консервативной стратегией инвестирования, добавила Епифанова. Она пояснила, что это может ограничить рост накоплений и не всегда покрывать инфляцию. Принудительный перевод без согласия граждан может вызвать недовольство и подорвать доверие к пенсионной системе, уверена Епифанова. Также сенатор призвала учитывать, что досрочное снятие средств из ПДС связано с потерей части дохода и софинансирования, а это уменьшает гибкость управления своими деньгами. Для многих участников, особенно предпенсионного возраста и с крупными накоплениями, такие условия могут оказаться менее выгодными, заключила Епифанова.

18 июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме предложил обсудить вопрос автоматического перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений.

Ранее в Совфеде сравнили пенсию мужчин и женщин.