Финал «Игры в кальмара» стал рекордсменом Netflix

Корейский сериал «Игра в кальмара» за три дня посмотрели более 60 млн зрителей

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» в течение первой недели после выхода на Netflix посмотрели рекордное число зрителей. Об этом сообщается на сайте стриминговой платформы.

В Netflix отметили, что это первое в истории шоу, которое заняло первое место по просмотрам во всех странах спустя неделю после премьеры и возглавило список самых просматриваемых шоу.

«Всего за три дня 3-й сезон набрал 60,1 миллиона просмотров», — говорится в пресс-релизе.

Заключительный сезон корейского триллера «Игра в кальмара» про состязания на выживание с многомиллионным призом, в которых участвуют обитатели долговых ям, вышел 27 июня. Финал сенсационного шоу вызвал множество споров. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (со спойлерами) вставил свои пять копеек в дискуссию. Спустя почти четыре года после стартового свистка главный корейский хит Netflix наконец добрался до финишной черты. Но, по словам критика, лишь для того, чтобы перестать быть корейским — и сохранить присутствие на экранах.

Ранее «Газета.Ru» узнала, что Netflix грозит штраф более $1 млн из-за мелодии в «Игре в кальмара».