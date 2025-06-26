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Яндекс Go добавил подсказки для парковки самокатов

Новые функции Яндекс Go помогут снизить количество нарушений
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Shutterstock

В приложении Яндекс Go появились новые инструменты, которые помогают пользователям правильно парковать арендованные самокаты, сообщает пресс-служба компании.

Теперь в сервисе доступны панорамы из Яндекс Карт и маршруты до ближайших разрешенных парковок. Как уточнили в компании, эти функции были введены, чтобы упорядочить использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и снизить число нарушений правил сервиса.

«Теперь в приложении можно не только увидеть схематичное расположение парковок, но и открыть панораму местности, чтобы найти ближайшее разрешенное место для завершения поездки. А еще — построить до него маршрут», — отметили в компании.

По данным Яндекса, неправильная парковка составляет почти 50% всех нарушений в кикшеринге. Для решения этой проблемы скауты — специальные полевые сотрудники сервиса — оперативно переставляют самокаты, оставленные вне разрешенных зон. Чаще всего они дежурят у конечных станций метро и других мест с высокой концентрацией транспортных средств.

Ранее Яндекс предложил ограничить максимальное количество самокатов в каждом городе. Такая мера призвана разгрузить городскую инфраструктуру, включая тротуары, где часто паркуются самокаты.

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