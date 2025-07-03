В Иркутске пациент напал с ножом на персонал больницы

В Иркутске вооруженный пациент ранил двух медиков в городской больнице

В Иркутске вооруженный ножом и газовым баллончиком пациент ранил двух медиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Заместитель главного врача и секретарь городской клинической больницы №8 госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики ведут борьбу за их жизни.

Нападавший задержан полицией. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Причина нападения пока неизвестна.

Кобзев подчеркнул, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор поблагодарил всех врачей за их опасную и сложную работу.

28 июня сообщалось, что в Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к его жене.

22 июня в Петербурге пьяные мужчины напали на бригаду скорой помощи, один из медиков получил удары по голове.

Ранее в Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице.