В Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом, есть жертвы

В Липецкой области женщина погибла при падении обломков дрона на жилой дом

При падении обломков на частный жилой дом в Липецкой области погибла 71-летняя женщина. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Он добавил, что еще два человека были ранены. Всем пострадавшим оказывается помощь. Чиновник отметил, что выехал на место происшествия.

По его словам, сигналы о падении обломков беспилотников поступают из разных районов, на них реагируют экстренные службы.

«В регионе сохраняется красный уровень угрозы. Продолжается фиксация вражеских беспилотников», — заключил глава области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.